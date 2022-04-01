В Калмыкии продолжается голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году

Оно проходит в 12 муниципальных образованиях – городах Элиста, Лагань, Городовиковск, селах Малые Дербеты, Приютное, Садовое, Обильное, Яшалта, Эсто-Алтай, поселках Шарнут, Яшкуль и Большой Царын. Сделать свой выбор до 30 мая могут жители республики старше 14 лет. В этом им помогут волонтеры, они работают во всех муниципалитетах-участниках. Элла Хаптаханова продолжит.

15 апреля в Калмыкии, как и во всей России, открылось онлайн голосование за те объекты, которые буду благоустраиваться в следующем году. Оно проходит на сайте za.gorodsreda.ru.

В 2021-ом жители Калмыкии по итогам голосования выбрали 7 общественных и 5 дворовых территорий. Для проведениях всех необходимых работ на них было выделено 80 млн рублей.В минувшем году активными участниками выбора стали 18 тысяч жителей степного региона. То есть каждый пятый гражданин Калмыкии. Напомню, по его итогам уже ведутся работы в Парке «Молодёжный» в Элисте, на площади имени Гахаева в Городовиковске, в Парках Лагани, Ики-Бурула, Кетченеров и Тундутова, а также на детской площадке в Яшалте. На этот раз в Элисте отобраны новые объекты для выбора.

Как и в прошлом году в выборе территорий для благоустройства активное участие принимают волонтёры. Тогда маломобильным и пожилым гражданам осуществить свой выбор в калмыцкой столице и в районах республики помогали 120 ребят. На этот раз их число удвоилось.

Из 245 волонтёров, принимающих участие в проекте «Благоустройство» в этом году, примерно 70% составляют молодые люди. Но не остались в стороне и серебряные волонтёры. Последним днём для волеизъявления в этом важном вопросе станет 30 мая.