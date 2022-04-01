«Не стареют душой ветераны»

Это в полной мере относится и к фронтовику, участнику Курского сражения Ивану Соваеву. В село Троицкое, где живет ветеран, поступают поздравления из разных концов страны.



Иван Менжуевич – участник Парада Победы в Москве. Оптимист по –жизни. Его часто приглашают на встречи с юным поколением, как на малой родине, так и за ее пределами. А в день Великой Победы – земляки преподнесли ему свои поздравления. Рассказывает Екатерина Шахнина.

Поздравление принимает Иван Менжуевич Соваев. О славном боевом пути фронтовика знают не только в его родном Целинном районе.Но и в Астраханской области, откуда он в свои неполные 18 лет, был призван в армию. После четырехмесячных курсов молодого бойца в составе отдельной роты химической разведки был направлен в дивизию, участвующую в освобождении Белграда. Потом – великое сражение под Курском.

Потому воин – освободитель Иван Соваев частый гость еще и в школах и коллективах Курской области. А еще, его вдохновляли встречи с однополчанами. К сожалению, ряды их редеют. Но память о них – в сердцах каждого курянина. В каждом российском городе и сельском поселении – люди помнят своих защитников и гордятся ими. А молодое поколение, следуя примеру героев, желает быть такими же мужественными, сильными духом, настоящими патриотами своей Родины.

Этот день самому виновнику торжества, преподнес немало сюрпризов. Поздравить Ивана Менжуевича пришел коллектив духового оркестра. У дома ветерана звучали любимые песни фронтовика - «В землянке», «Синий платочек», «Катюша».

Неожиданным для ветерана стало появление у дома отряда всадников. Участники конного похода считают честью встретиться с фронтовиком, и лично поздравить его с Днем Великой Победы. Иван Менжуевич – не скрывал эмоций. Это, по его словам, слезы радости.

Родные говорят, оптимизма Ивану Менжуевичу хватит еще на годы. Ни возраст, ни пережитое — война, ранение, ссылка, не сломали, а наоборот, укрепили в нем дух и веру в то, что преданность Родине превыше всего.