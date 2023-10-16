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17 октября, 14:16
НовостиСпорт

Завершилось первенство России по спортивному программированию, в котором приняла участие команда школьников из Калмыкии

Завершилось первенство России по спортивному программированию, в котором приняла участие команда школьников из Калмыкии

Ребята тренировались на базе it-кластера "Цифровая Калмыкия". Соревнования в Казани проходили в течение нескольких дней. Ребята создавали прототипы Telegram-ботов, находили уязвимости на портале, настраивали административный доступ, состязались в дисциплинах «Продуктовое» и «Алгоритмическое программирование».

Также школьники прошли мастер-классы, приняли участие в квесте. Первые в истории российского программирования официальные спортивные соревнования собрали около 70 учащихся средних и старших классов из 14 российских регионов. Все они —победители и призёры всероссийских и международных олимпиад.

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