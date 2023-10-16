17 октября, 18:26
 10 °C
102,75
97,35
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 октября, 14:39
Новости

В Калмыкии отмечено снижение цен на нефтепродукты на розничных рынках

В Калмыкии отмечено снижение цен на нефтепродукты на розничных рынках

Так дизельное топливо в среднем подешевело на 2 рубля, АИ-92 и АИ-95 почти на рубль. Такие данные были получено по результатам мониторинга, проведённого Министерством экономики и торговли Республики. По информации профильного ведомства, на сегодня имеется достаточный запас топлива. Улучшений на рынке удалось достичь за счёт принятых ФАС России мер.

Так в августе были внесены изменения в минимальные нормативы продажи топлива на российской бирже. Обязательные объемы продаж бензина были увеличены до 13%, а дизельного топлива - до 9,5%. Также служба направила письмо вертикально-интегрированным и независимым АЗС о снижении стоимости реализации нефтепродуктов в связи с понижением цен на бирже.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Пришло ли тепло в Ваш дом?
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия