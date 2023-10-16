В Калмыкии отмечено снижение цен на нефтепродукты на розничных рынках

Так дизельное топливо в среднем подешевело на 2 рубля, АИ-92 и АИ-95 почти на рубль. Такие данные были получено по результатам мониторинга, проведённого Министерством экономики и торговли Республики. По информации профильного ведомства, на сегодня имеется достаточный запас топлива. Улучшений на рынке удалось достичь за счёт принятых ФАС России мер.

Так в августе были внесены изменения в минимальные нормативы продажи топлива на российской бирже. Обязательные объемы продаж бензина были увеличены до 13%, а дизельного топлива - до 9,5%. Также служба направила письмо вертикально-интегрированным и независимым АЗС о снижении стоимости реализации нефтепродуктов в связи с понижением цен на бирже.