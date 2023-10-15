За угрозу убийством в отношении 53-летнего жителя Яшкульского района возбуждено уголовное дело

В дежурную часть МО МВД России «Яшкульский» поступила информация о необходимости полиции в одном из домовладений поселка.

Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что между односельчанами произошел конфликт. В ходе ссоры хозяин дома – временно безработный 53 – летний мужчина стал угрожать убийством оппоненту, используя при этом кухонный нож.

Восприняв угрозу как реальную опасность, мужчина сообщил о произошедшем в полицию. Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции для разбирательства.

По факту угрозы убийством сотрудниками группы дознания МО МВД России «Яшкульский» возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.