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17 октября, 10:47
Новости

За угрозу убийством в отношении 53-летнего жителя Яшкульского района возбуждено уголовное дело

За угрозу убийством в отношении 53-летнего жителя Яшкульского района возбуждено уголовное дело

В дежурную часть МО МВД России «Яшкульский» поступила информация о необходимости полиции в одном из домовладений поселка.

Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что между односельчанами произошел конфликт. В ходе ссоры хозяин дома – временно безработный 53 – летний мужчина стал угрожать убийством оппоненту, используя при этом кухонный нож.

Восприняв угрозу как реальную опасность, мужчина сообщил о произошедшем в полицию. Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции для разбирательства.

По факту угрозы убийством сотрудниками группы дознания МО МВД России «Яшкульский» возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.

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