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27 декабря, 12:56
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Завершилось благоустройство «Башантинской ярмарки» в Городовиковске.

Завершилось благоустройство «Башантинской ярмарки» в Городовиковске.

Общественное пространство встречает горожан входной зоной. Там же на подиум-телеге установлена кибитка. В ней планируют открыть музей, в котором будут находиться предметы калмыцкого быта. Интересным решением стал павильон «Долан бурхн» с арт-объектом «Тюльпаны». Отметим, этот проект общественной территории победил в прошлом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной среды.

Видео: МинЖКХ Калмыкии

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