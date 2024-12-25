Завершилось благоустройство «Башантинской ярмарки» в Городовиковске.

Общественное пространство встречает горожан входной зоной. Там же на подиум-телеге установлена кибитка. В ней планируют открыть музей, в котором будут находиться предметы калмыцкого быта. Интересным решением стал павильон «Долан бурхн» с арт-объектом «Тюльпаны». Отметим, этот проект общественной территории победил в прошлом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной среды.

Видео: МинЖКХ Калмыкии