«Лучшими по профессии» по итогам 2024 года в «Россети Юг» признаны 15 энергетиков «Калмэнерго».

В компании «Россети Юг» подведены итоги корпоративного конкурса «Лучший по профессии – 2024». Помимо победителей конкурса, ведомственными, отраслевыми и корпоративными наградами отмечены заслуги 68 сотрудников филиала Россети Калмэнерго.

Почетной грамотой министерства энергетики РФ награждена Валентина Шматько, ведущий инженер Яшалтинского района. Звание «Почетный энергетик» присвоено Николаю Сторчаку, электромонтеру Лаганского района. Отраслевая награда Ассоциации «ЭРА России» вручена Олегу Манджиеву. Почетные грамоты министерства ЖКХ и энергетики РК вручены Олегу Алексееву и Савелию Овкаджиеву.

За существенный вклад в развитие распределительного сетевого комплекса юга России и многолетний добросовестный труд Почетными грамотами и Благодарностями «Россети Юг» и филиала «Калмэнерго» отмечены 58 энергетиков.

В числе награжденных – электромонтеры, мастера, инженеры, диспетчеры, руководители подразделений, от работы которых зависит надежность электроснабжения жителей Республики Калмыкия.

Фото: Россети - Юг