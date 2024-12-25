В Калмыкии школьный музей стал партнером Музея Победы.

Историко-краеведческий музей Элистинской средней школы № 10 стал официальным партнером Музея Победы на Поклонной горе в Москве и участником программы «Школьный музей Победы».

Руководитель школьного музея учитель калмыцкого языка Юлия Бембеева. При музее действует тематический кружок и активно работает Совет музея, куда входят ученики.

Партнерская программа с Музеем Победы - новый шаг в развитии музея и общего вклада в сохранение исторической памяти, считают в школе. Партнерство с Музеем Победы открывает новые горизонты, позволяет обмениваться опытом с другими музеями, представлять экспозиции в специальном зале Музея Победы, а также проводить совместные мероприятия.

В республике 5 музеев стали партнёрами Музея Победы. Работа для них по сохранению исторической памяти и культурного наследия Калмыкии является приоритетной.

Фото: Историко-краеведческий музей МБОУ СОШ №10