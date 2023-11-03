Буквально пару часов назад завершилась вторая внеочередная сессия Народного хурала – Парламента республики нового, седьмого созыва.

В повестку дня которой были внесены 10 вопросов. Два законопроекта, ранее рассмотренных на комитетах, на утверждение народных избранников представил министр финансов, зам председателя Правительства Очир Шургучеев. Один из них - «О нормативах отчислений от отдельных налогов и сборов в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия»

Что касается законопроекта «Об установлении дополнительных ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков» его также приняли с учетом внесенных предложений. Это связано с распоряжением Президента о переносе празднования «Дня молодежи» с 27 июня на в последнюю субботу этого же месяца

И сегодня же калмыцкие парламентарии большинством голосов утвердили своего представителя в Совет Федерации России. На первой сессии Байир Путеев был назначен Заместителем Председателя Народного Хурала седьмого созыва, руководителем Фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в парламенте. Он поблагодарил Главу региона, коллег -депутатов за оказанное ему доверие.