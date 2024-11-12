Завершилась встреча элистинских школьников с известным российским математиком Алексеем Савватеевым
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Она проходила в калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты.
Вместе с ребятами Алексей Владимирович рассмотрел несколько задач, что помогут «увидеть математику вокруг себя». В подобных задачах профессор использует технику моделирования реальных ситуаций и берет условия из практической жизни, личного опыта, фильмов.
Подробнее об этом смотрите в дневном выпуске Вестей Калмыкия в 14:30.