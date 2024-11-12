Повара Ики-Бурульской средней школы стали лауреатами конкурса "Лучшая школьная столовая - 2024".
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Всероссийский конкурс проводился в Мордовии. В нем приняли участие 110 команд России.
Конкурсные испытания состояли из кулинарного поединка поваров школ России, тематической выставки "Школьное питание 3.0", а также блока теоретических вопросов организации питания.
Повара Ики-Бурульской школы достойно представили Калмыкию, заняли 50 место и стали лауреатом конкурса.
Фото: Ики-Бурульское РМО РК