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14 ноября, 11:14
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Повара Ики-Бурульской средней школы стали лауреатами конкурса "Лучшая школьная столовая - 2024".

Повара Ики-Бурульской средней школы стали лауреатами конкурса "Лучшая школьная столовая - 2024".

Всероссийский конкурс проводился в Мордовии. В нем приняли участие 110 команд России.

Конкурсные испытания состояли из кулинарного поединка поваров школ России, тематической выставки "Школьное питание 3.0", а также блока теоретических вопросов организации питания.

Повара Ики-Бурульской школы достойно представили Калмыкию, заняли 50 место и стали лауреатом конкурса.

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Фото: Ики-Бурульское РМО РК

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