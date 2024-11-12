В конференции по оценке качества образования принимает участие делегация из Калмыкии.

Встреча организована Рособрнадзором и институтом оценки качества образования. На мероприятии собрались ведущие эксперты и специалисты в сфере образования, чтобы обсудить ключевые вопросы развития системы оценки качества в российских школах и представить новые направления работы.

В этом году у Калмыкии неплохие результаты по государственной итоговой аттестации. В Калмыкии 27 стобалльных результата.

В рамках пленарных сессий и стратегических встреч эксперты обсудят итоги и дальнейшие задачи единой системы оценки качества образования в России. Среди ключевых вопросов — анализ итогов экзаменационной кампании 2024 года, задачи на 2025 год, а также новые подходы к воспитательной работе и профилактике идеологии терроризма среди учащихся.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия