Завершилась всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

В пятый раз проводится олимпиада в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В числе регионов, где школьники активно участвуют в олимпиаде «Безопасные дороги», отмечена Республика Калмыкия.

В этом году хорошие знания дорожной грамоты показали более 10 тысяч учащихся Калмыкии. С каждым годом растет количество детей в образовательно-просветительской акции. Почти 5,5 миллионов школьников страны показали хорошую осведомленность по правилам дорожного движения.

По итогам олимпиады ученики получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата. Награды появятся в личном кабинете Учи.ру.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия