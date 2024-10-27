Повторное пьяное вождение опасно для всех

В Цаган Амане был остановлен автомобиль, под управлением местного жителя с признаками опьянения. Установлено, что в марте текущего года мужчина уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение и был лишен права управления на 18 месяцев.

Подобный факт произошел в Элисте. Водитель уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение и был оштрафован судом на 30 000 рублей.

В Лагани остановили автомобиль за рулем которого находилась 36-летнюю женщина с признаками опьянения. По всем фактам материалы направлены в органы дознания для проведения процессуальных проверок, в рамках которых будут решаться вопросы о возбуждении уголовных дел.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия