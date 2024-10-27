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29 октября, 08:55
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Публичные слушания по проекту бюджета прошли в Элисте

Публичные слушания по проекту бюджета прошли в Элисте

Сегодня в администрации города Элисты состоялись публичные слушания по проекту бюджета города Элисты на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов.

На участие в слушаниях было подано 13 письменных заявлений, из которых одно с правом выступления. Присутствовали 12 из 13 заявителей.

С докладом по проекту бюджета города Элисты выступила начальник финансового управления администрации города Элисты Светлана Акунаева. Участники познакомились с поступившими вопросами и рекомендациями от жителей города. По итогам решено: рекомендовать Элистинскому городскому Собранию утвердить проект бюджета города Элисты на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

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