Завершила работу внеочередная сессия Народного Хурала

Депутатами рассмотрены и утверждены поправки в действующие основополагающие Законы, связанные с проведением осенью текущего года выборов Главы Калмыкия и депутатов Элистинского Городского Собрания.

Представляя законопроекты, представитель Главы Республики в региональном парламенте Араш Манджиев, подчеркнул, что действующая редакция Законов имеет фрагментарное регулирование, что затрудняет их применение.

Новый вариант - носит целостный характер, исчерпывающим образом конкретизирует процесс подготовки и проведения выборов в республике.

Депутаты учредили новое почетное звание Заслуженный тренер Калмыкии. Закон разработан в целях повышения профессии тренера.

Кроме того, в рамках сессии депутаты также заслушали отчеты о деятельности в 2023 году Управления Министерства юстиции и Уполномоченного по правам ребенка по республике Калмыкия.