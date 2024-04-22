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23 апреля, 13:57
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Завершила работу внеочередная сессия Народного Хурала

Завершила работу внеочередная сессия Народного Хурала

Депутатами рассмотрены и утверждены поправки в действующие основополагающие Законы, связанные с проведением осенью текущего года выборов Главы Калмыкия и депутатов Элистинского Городского Собрания.

Представляя законопроекты, представитель Главы Республики в региональном парламенте Араш Манджиев, подчеркнул, что действующая редакция Законов имеет фрагментарное регулирование, что затрудняет их применение.

Новый вариант - носит целостный характер, исчерпывающим образом конкретизирует процесс подготовки и проведения выборов в республике.

Депутаты учредили новое почетное звание Заслуженный тренер Калмыкии. Закон разработан в целях повышения профессии тренера.

Кроме того, в рамках сессии депутаты также заслушали отчеты о деятельности в 2023 году Управления Министерства юстиции и Уполномоченного по правам ребенка по республике Калмыкия.

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