Более 5 тысяч калмыцких семей получили сертификаты на маткапитал в проактивном режиме с 2020 года

То есть для получения меры поддержки родителям не нужно было никуда обращаться и подавать заявления. Документы были сформированы на основании сведений о рождении детей, поступающих из реестра ЗАГС. Электронный сертификат был направлен в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

Напомним, с помощью маткапитала родители могут улучшить жилищные условия, оформить ежемесячную выплату до 3-х лет, оплатить образование или купить товары для социальной адаптации детей с инвалидностью. В этом году произошло несколько законодательных изменений.

В частности, право на маткапитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство. До 6 месяцев увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из маткапитала. Также направлять средства на формирование своей накопительной пенсии теперь могут и одинокие отцы.

Напомним, с 1 февраля размер маткапитала был проиндексирован на 7,4 %, в результате его сумма выросла до 630 тысяч рублей на первого и до 833 тысяч — на второго ребёнка.