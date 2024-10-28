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30 октября, 07:39
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Детские лагеря дневного пребывания открыты в республике

Детские лагеря дневного пребывания открыты в республике

Начались каникулы и работающие родители озадачены вопросом, чем же занять ребенка в эти дни. Скорее всего он будет весь день лежать на диване с гаджетами, есть чипсы и сладости и очень поздно ложиться спать.

Один из вариантов решения этой задачи – школьный лагерь дневного пребывания. Например, три лагеря дневного пребывания окрылись в Целинном районе. В Троицкой гимназии, в Оватинской школе и средней школе села Троицкое.

180 учеников будут охвачены увлекательными и разнообразными образовательными мероприятиями, а также укрепят свое физическое, психологическое и эмоциональное здоровье.

В каждой группе педагоги и вожатые. Здесь дети не скучают и расширяют кругозор. Для них организовано питание, в том числе горячее. Пища для детей регулярно проходят строгую проверку, еда в лагере сбалансирована и безопасна.

Фото: Официальный канал Целинного района

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