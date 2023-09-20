Завершено расследование уголовного дела в отношении участников террористического сообщества, действовавшего в Республике Калмыкия

ГСУ СК России по СКФО во взаимодействии с ФСБ, МВД и ФСИН России завершено расследование уголовного дела в отношении Амира Тахтамышева, Магомеда Джамаева, Магомеда Магомедова, Таира Байгазиева и Магомедаги Алиханова. Они обвиняются в участии в террористическом сообществе, а Магомедов также в публичном оправдании терроризма.

Следствием установлено, что в середине 2013 года Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, создал на территории исправительной колонии террористическое сообщество. После освобождения в 2015 году Гасанов объявил себя руководителем незаконного вооружённого формирования. 31 марта 2015 года при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Республике Дагестан он был ликвидирован.

В состав террористического сообщества с середины 2013 года по 16 декабря 2019 года на территории ИК-2 вошли более 100 осужденных лиц, в том числе Тахтамышев, Джамаев, Магомедов, Байгазиев и Алиханов, которые являлись активными участниками террористического сообщества. Кроме того, Магомедов занимался распространением среди осужденных идеологии радикального ислама, публичным оправданием терроризма и деятельности террористического сообщества.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Тахтамышева, Джамаева, Магомедова, Байгазиева и Алиханова с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее за руководство террористическим сообществом на территории ИК-2 и участия в нем судом к длительным срокам наказания осуждены 24 лица, а в отношении 23 лиц, в том числе бывших начальника ИК-2 Павла Батаева и его заместителя Артура Цамаева, уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

Расследование в отношении других участников преступления продолжается.

Источник: sledcom.ru