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21 сентября, 10:47
НовостиСобытиеОбщество

Неравнодушные жители региона продолжают оказывать помощь землякам в зоне СВО

Неравнодушные жители региона продолжают оказывать помощь землякам в зоне СВО

Руководитель ООО "Раздольный" Бадма Менкенов передал военнослужащим УАЗ Пикап. А также каски, бронежилеты, лопаты, медикаменты и продукты питания, собранные юстинцами.

Как отметил Глава района Геннадий Очиров, каждая партия гуманитарной помощи очень важна для бойцов. «Посылка из родного края дает им чувство опоры и поддержки. Они знают, как в них верят и ценят их подвиг».

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Фото: Юстинский район

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