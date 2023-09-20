Неравнодушные жители региона продолжают оказывать помощь землякам в зоне СВО

Руководитель ООО "Раздольный" Бадма Менкенов передал военнослужащим УАЗ Пикап. А также каски, бронежилеты, лопаты, медикаменты и продукты питания, собранные юстинцами.

Как отметил Глава района Геннадий Очиров, каждая партия гуманитарной помощи очень важна для бойцов. «Посылка из родного края дает им чувство опоры и поддержки. Они знают, как в них верят и ценят их подвиг».

Фото: Юстинский район