Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника Целинного РЭС, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями

По версии следствия, обвиняемый, занимая руководящую должность электрических сетей филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» Целинного района, в декабре 2019 года, используя свои служебные полномочия, получил от пяти жителей Целинного района денежные средства за совершение незаконных действий, связанных с подключением электрической энергии к животноводческим стоянкам, расположенным на территории Целинного района республики, без заключения договора на электрическое снабжение.



В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: СУ СК России по Калмыкии