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7 июля, 08:55
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Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника Целинного РЭС, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями

Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника Целинного РЭС, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями

По версии следствия, обвиняемый, занимая руководящую должность электрических сетей филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» Целинного района, в декабре 2019 года, используя свои служебные полномочия, получил от пяти жителей Целинного района денежные средства за совершение незаконных действий, связанных с подключением электрической энергии к животноводческим стоянкам, расположенным на территории Целинного района республики, без заключения договора на электрическое снабжение.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК России по Калмыкии

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