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7 июля, 09:33
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НДФЛ с доходов за прошлый год необходимо уплатить не позднее 17 июля

Проще всего оплатить можно с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин». Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной налоговой службы по Калмыкии. Речь идет о тех гражданах, кто был обязан представить налоговую декларацию до 2 мая этого года.

Со списком тех, кто обязан отчитаться о доходах за прошлый год, можно ознакомиться в специальном разделе на сайте федерального ведомства. А с 18 июля за каждый просроченный день уплаты налога будет начисляться пеня.

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