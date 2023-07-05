НДФЛ с доходов за прошлый год необходимо уплатить не позднее 17 июля

Проще всего оплатить можно с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин». Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной налоговой службы по Калмыкии. Речь идет о тех гражданах, кто был обязан представить налоговую декларацию до 2 мая этого года.



Со списком тех, кто обязан отчитаться о доходах за прошлый год, можно ознакомиться в специальном разделе на сайте федерального ведомства. А с 18 июля за каждый просроченный день уплаты налога будет начисляться пеня.