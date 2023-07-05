7 июля, 07:53
На территории Кетченеровского района введен режим «повышенной готовности»
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Специалисты местного отдела профилактики пожаров напоминают о правилах противопожарной безопасности: не заправлять автомобиль при запущенном двигателе, не разжигать костер в ветреную погоду, возле зданий, техники, легко воспламеняющихся материалов.
Специалисты местного отдела профилактики пожаров напоминают о правилах противопожарной безопасности: не заправлять автомобиль при запущенном двигателе, не разжигать костер в ветреную погоду, возле зданий, техники, легко воспламеняющихся материалов.
Сообщает пресс-служба Кетченеровского РМО.