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7 июля, 07:53
Новости

На территории Кетченеровского района введен режим «повышенной готовности»

На территории Кетченеровского района введен режим «повышенной готовности»

Специалисты местного отдела профилактики пожаров напоминают о правилах противопожарной безопасности: не заправлять автомобиль при запущенном двигателе, не разжигать костер в ветреную погоду, возле зданий, техники, легко воспламеняющихся материалов.

Сообщает пресс-служба Кетченеровского РМО.

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