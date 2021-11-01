Завершено расследование уголовного дела в отношении лиц, пытавшихся осуществить рейдерский захват нефтедобывающих предприятий республики

Как сообщают в ведомстве, группа из жителей соседних регионов, используя нелегитимную доверенность, пытались завладеть имуществом и деньгами трёх предприятий, организовав проведение нотариальной сделки купли-продажи.

Затем, при поддержке одного из охранных предприятий, а его сотрудники были не в курсе преступного характера действий, незаконно проникли на территорию производственной базы в Черноземельском районе и установили контроль за пунктами сбора нефти.