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3 декабря, 18:33
НовостиКриминал

Завершено расследование уголовного дела в отношении лиц, пытавшихся осуществить рейдерский захват нефтедобывающих предприятий республики

Завершено расследование уголовного дела в отношении лиц, пытавшихся осуществить рейдерский захват нефтедобывающих предприятий республики

Как сообщают в ведомстве, группа из жителей соседних регионов, используя нелегитимную доверенность, пытались завладеть имуществом и деньгами трёх предприятий, организовав проведение нотариальной сделки купли-продажи.

Затем, при поддержке одного из охранных предприятий, а его сотрудники были не в курсе  преступного характера действий, незаконно проникли на территорию производственной базы в Черноземельском районе и установили контроль за пунктами сбора нефти.

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