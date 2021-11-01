На месте Троицкого месторождения подземных вод ведется эксперимент по смягчению воды

Для этого на территории Верхнеяшкульского водозабора, питающего Элисту, установлены 3 больших резервуара. Через них в тестовом режиме заливают пресную воду в специальный бассейн, далее она проходит очистку от солей. На сегодняшний день в регионе только 7 процентов жителей получают качественную живительную влагу из крана, эксперимент же позволит значительно увеличить их число.

Чтобы заполнить каждый из трех резервуаров объемом 10 кубических литров, водовоз делает по три рейса в день. Чистейшую пресную воду из скважины недалеко от села Троицкое прогоняют через специально построенный инфильтрационный бассейн. Таким образом, подземные воды, минерализация которых просто зашкаливает, очищаются от солей и минералов гораздо быстрее. Гидрогеолог Татьяна Махота обеспечивает научное сопровождение опытных работ. Она ежедневно приезжает на Верхнеяшкульский водозабор, чтобы проверить, как идет ход эксперимента.

На полигоне оборудованы также 4 наблюдательные скважины, через которые ведутся тестовые замеры. И уже есть результат - минерализация подземных вод в них снизилась на несколько значений.

Если эксперимент удастся, то к концу года Калмыкия может рассчитывать на то, что начнется научная разработка этого уникального метода.

Методика весьма перспективная, говорят геологи, после ее научной разработки можно будет говорить о том, чтобы применять на всей территории республики. И тогда каждый житель Калмыкии получит возможность пить чистую воду практически из-под крана.