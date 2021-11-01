В эти минуты - аван-премьера мюзикла «Сказ про Федота-стрельца» по пьесе Леонида Филатова

Она началась на сцене Русского театра драмы и комедии. Фееричный спектакль полон остроумия, новых ярких образов – гротескных и узнаваемых. Режиссёром и композитором представления выступили Борис и Аркадий Манджиевы. За репетицией наблюдала наша съемочная группа.

Премьера или новое прочтение. Именно так его называет режиссер, Заслуженный деятель искусств России Борис Манджиев. Приурочена к юбилею известного композитора Аркадия Манджиева.

В чем уникальность спектакля, и почему ему пророчат долгую сценическую жизнь? На генеральной репетиции побывала наша съемочная группа.

Для артистов и поклонников храма Мельпомены эта постановка - большое событие. 21 год назад её по достоинству оценили даже бывалые театралы, - вспоминают режиссер Борис Манджиев, композитор Аркадий Манджиев и художественный руководитель театра, участник первого состава спектакля Виктор Хаптаханов. Сегодня они открывали новую страницу истории этого полюбившегося спектакля.

А оживить филатовских героев предстояло совершенно молодым артистам, только начинающим свой путь в искусстве. Федота-стрельца играет Антон Савенко, в этом году окончивший Краснодарский институт культуры. Это его первая главная роль. И это будет непросто. Ведь до этого в нем был задействован звёздный состав.

Обновленный молодой состав легендарного спектакля сверкает яркими образами - гротескными и узнаваемыми. Этот сюжет традиционен для многих русских народных сказок: сварливый царь, желая извести своего верного стрельца Федота и заполучить его красавицу жену Марусю, придумывает для него невыполнимые задания. Но удача всегда на стороне тех, кто за правду и любовь. По филатовскому произведению поставлено море спектаклей, сняты художественный и мультипликационный фильмы. Это был первый мюзикл Калмыкии.

Кстати, с этим спектаклем труппа объездила практически всю Россию. В 2000 году мюзикл «Про Федота-стрельца» стал лучшим на Международном фестивале русских театров в Йошкар-Оле. А уже через год был отмечен на VI Всероссийском театральном фестивале «Голоса истории» в Вологде. Тогда дипломов удостоились режиссер Борис Манджиев, актеры Александр Щеглов, Людмила Мансурова, Елена Судакова. Мюзикл даже записали на «Радио России».

Премьерный показ и возрождение знаменитого Федота-стрельца неслучайно приурочены к юбилею композитора Аркадия Манджиева. Это открытие еще одной творческой стороны маэстро. Сам Аркадий Манджиев рассказывает, что начинал сочинять, будучи студентом консерватории, в то время он очень увлекался творчеством замечательного актера, режиссера, драматурга Леонида Филатова, а также кинорежиссера, сценариста Василия Шукшина.

С легкой руки режиссера и композитора, давших пьесе однажды долгую сценическую жизнь, у вновь созданного Федота-стрельца есть шанс задержаться еще на многие годы и порадовать своих зрителей. Насыщенный смехом, задором, танцами и шутками спектакль увлечёт в волшебный мир русской сказки, полный искромётного юмора и едкой злободневной сатиры.