Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Малодербетовского района, обвиняемых в даче взятки должностному лицу

Следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Малодербетовского района республики, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки должностному лицу лично или через посредника в крупном размере), ч.2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).



Предварительным расследованием установлено, что в период с января 2018 года по январь 2022 года обвиняемые, являющиеся между собой родными братьями, действуя между собой в сговоре, находясь на территории Малодербетовского района Республики Калмыкия, систематически передавали в качестве взятки начальнику Малодербетовского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» и ведущему инженеру данного учреждения, денежные средства в общей сумме более 200 тысяч рублей, за незаконные действия, связанные с занижением объемов фактически потребленной электрической энергии на двух животноводческих стоянках.



В настоящее время расследование завершено, в совокупности с иными доказательствами следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающая обвиняемых в инкриминированных преступных деяниях. В целях обеспечения исполнения наказания в рамках расследования уголовного дела незамедлительно приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых.



Обвинительное заключение по уголовному делу прокурором утверждено и в ближайшее времяо оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Источник: kalmykia.sledcom.ru