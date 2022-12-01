Судебные приставы Калмыкии выступили в защиту жительницы г. Элисты, которую запугали кредиторы

В качестве мер воздействия на 70-летнюю женщину микрокредитная компания использовала прямые угрозы с требованием погасить задолженность сына, который из-за материальных трудностей не смог им вернуть денежные средства. В сообщениях содержались оскорбительные высказывания, которые оказывали психологическое давление на пожилую пенсионерку.



В результате проведенного административного расследования специалисты Управления ФССП России по Республике Калмыкия пришли к выводу, что взаимодействие с пенсионеркой осуществлялось сотрудниками одной из ростовских компаний, занимающихся выдачей займов. В отношении юридического лица, осуществлявшего взаимодействие, составлен административный протокол по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ. Руководство общества с ограниченной ответственностью, не согласившись с наказанием в виде административного штрафа в размере 70 тыс. рублей, пыталось обжаловать в суде. Последняя инстанция отказала им в удовлетворении заявленных требований.



Ни для кого не секрет, что получить займ в микрофинансовых компаниях гораздо проще и легче, чем в кредитных организациях. Поэтому, прежде чем его оформить, взвесьте свои финансовые возможности и не подвергайте психологическому воздействию себя и своих близких.