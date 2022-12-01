Самая рейтинговая программа на Российском телевидении – "Вести.Местное время" в 21.05

В десятку самых популярных телепроектов в России вошли 7 программ Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Специалисты исследовательской компании Медиаскоп проанализировали период с 27 марта по 2 апреля. В расчет бралась аудитория старше 18 лет. Самой популярной программой стала "Вести" в 20:00 с региональным блоком, который на канале "Россия 1" в нашем регионе представляет ГТРК "Калмыкия".



Также в топ попали: "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым; "Привет, Андрей!". Шоу Андрея Малахова; "Песни от всей души". Шоу Андрея Малахова; сериал "Заполярный вальс"; передача "Москва. Кремль. Путин".