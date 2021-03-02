Завершено расследование уголовного дела по факту обрушения стены при выполнении ремонта в одном из торговых центров Элисты

Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете. Напомню, индивидуальный предприниматель обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть человека. По данным следствия, несмотря на риск обрушения стены, по указанию предпринимателя три человека осуществляли демонтаж кирпичных перегородок в отсутствии инвентарных подмостей, прочного крепления, а также средств индивидуальной защиты. В результате: один потерпевший скончался на месте происшествия, другой – госпитализирован с телесными повреждениями.