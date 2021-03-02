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22 марта, 14:53
НовостиМолодёжная политикаОбщество

Глава Калмыкии Бату Хасиков и члены кабинета министров встретились с представителями активной молодежи

Глава Калмыкии Бату Хасиков и члены кабинета министров встретились с представителями активной молодежи

Стороны обсудили поддержку предпринимательства, цифрового развития, раздельного сбора мусора.

Особое внимание уделили вопросу сохранения и развития родного языка. Своим проектом - установить вывески на калмыцкомязыке, на Тодо бичиг, поделилась Амуланга Утеева. Граффитист Виктор Куберлинов предложил создать мотивирующие стрит-артобъекты для подрастающего поколения. А заместитель атамана по работе с молодежью Санал Кожиев озвучил идею создания ресурсного центра развития, в рамках которого будет проходить обучение по основам социального проектирования.

Предприниматели интересовались возможностями регулярного проведения региональных конкурсов и программ, направленных на развитие бизнес-инициатив. Также и представители сферы АПК внесли предложение развития этно-агро-туризма в республике. Фельдшер здравпункта поселка Эвдык Делгир Дорджиева спросила о дальнейшей поддержке молодых специалистов.

Бату Хасиков отметил, что ребята приятно удивили интересными идеями и проектами, серьезным подходом к своему делу, а встреча воодушевила созидательным настроем молодежи, которую важно информировать о возможностях и мерах поддержки, отметил Глава региона.

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