Юные спортсмены Калмыкии завоевали 5 золотых и две бронзовые медали по итогам первенства Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет

В восьми весовых категориях они боролись за награды, но главное – за путевки на первенство России, которое пройдёт в апреле в Уфе. В течение трех дней продолжались соревнования.

Сборная Калмыкии заняла первое общекомандное место, опередив ребят из Краснодарского края и Ростовской области, которые, кстати, представили наибольшее число участников. Турнир такого уровня – отличный шанс заявить о себе и проявить свои лучшие борцовские качества, физическую подготовку и волю к победе.