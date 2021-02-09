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3 марта, 10:52
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Завершено расследование уголовного дела по факту хлопка газа в многоквартирном доме

Завершено расследование уголовного дела по факту хлопка газа в многоквартирном доме

Виновник - 40-летний житель Элисты обвиняется в повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности.

Напомним, вечером 26 февраля 2020 года обвиняемый, находясь на кухне своей квартиры, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома № 15 во втором микрорайоне столицы, допустил утечку газа. После этого, мужчина попытался закурить сигарету, отчего произошел хлопок, из-за которого были частично разрушены несколько квартир дома, стены подъезда и межкомнатные перегородки этажей.  

 Квартиры, располагающиеся в первом и втором подъездах данного дома, признаны аварийными.

 Следствием была собрана вся доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

 

 

 

                                                  

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