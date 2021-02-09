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3 марта, 10:05
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3 марта - Всемирный день дикой природы

3 марта - Всемирный день дикой природы

 Это молодой праздник. Ему всего 6 лет, но он созвучен нашему времени. Калмыкия тоже является заповедной зоной, где охрана окружающей среды – один из приоритетных вопросов. Вот уже несколько лет республика входит в число регионов, наиболее привлекательных для экологического туризма. Ежегодно полюбоваться тюльпанами, увидеть поющие барханы, необыкновенное розовое озеро, принять участие в экскурсиях по заповеднику «Черные земли» и познакомиться с редким животным – сайгаком - приезжают  более 20 тысяч туристов. Все эти объекты имеют охранный статус. Калмыкию всё чаще включают в маршрутную карту путешествий любителей дикой природы.

 

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