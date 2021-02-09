Пассажиры автобуса, съехавшего в кювет на автодороге Кашары-Морозовск, не пострадали

ДТП произошло накануне вечером. В экстренные службы поступило сообщение в 23.15. Из-за сильного снегопада в Милютинском районе, на автодороге Кашары-Морозовск рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Элиста-Москва», съехал с дороги в кювет. Автобус не перевернулся. В нем находились 25 пассажиров, среди них - ребенок и беременная женщина. Никто не пострадал. На месте происшествия побывала оперативная группа Милютинского местного пожарно-спасательного гарнизона. Ночь пассажиры автобуса провели в пункте временного размещения в слободе Маньково-Березовской. Помощь им оказали местные власти.

Сейчас ведутся работы по подъёму автобуса. Утром пассажиры продолжили путь в Москву на резервном автобусе.