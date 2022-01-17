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9 февраля, 21:47
НовостиСтроительство

Завершена разработка проекта реконструкции канализационных очистных сооружений в Элисте

Завершена разработка проекта реконструкции канализационных очистных сооружений в Элисте

Проектная документация направлена на госэкспертизу, сообщает Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии. Это один из вопросов, которые обсудили в ходе встречи заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев с членами Правительства Республики Калмыкия и профильным министром региона Антоном Рубановым. 

Определены источники финансирования и программ для строительства станции очистки воды и реконструкции объектов водоснабжения г. Элиста. Это позволит обеспечить более 100 тысяч человек, проживающих в степной столице, бесперебойным и надежным водоснабжением. 

На первый этап реконструкции в 2022-2023 гг. планируется потратить 640 миллионов рублей. За это время будут окончены строительство здания механической очистки, реконструкция четырех резервуаров очистки сточных вод, воздуходувной станции, строительство двух вторичных отстойников, здания доочистки и обеззараживания, устройство технологических насосных станций и коммуникаций.

Общая стоимость всех этапов реконструкции оценивается в 2 миллиарда рублей.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы по выделению дополнительного финансирования на строительство объектов в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Целинном, Яшалтинском, Юстинском районах. Начало работ запланировано на 2022 год. 

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