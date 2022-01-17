К 100-летию со дня рождения народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова приурочен Всероссийский молодежный литературный конкурс «Дайте, дайте первую удачу!»
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В региональном этапе могут принять участие школьники и студенты до 17 лет, всероссийский проводится среди взрослых до 40 лет.
Конкурс организован с целью поиска новых талантливых авторов и проходит в трёх номинациях: поэзия, проза, посвящения Давиду Кугультинову.
Отметим, к участию принимаются ранее не опубликованные произведения до 27 февраля. Подробнее с положением можно ознакомиться на официальном сайте Библиотеки им. Амур-Санана.