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10 февраля, 09:29
НовостиКультура

К 100-летию со дня рождения народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова приурочен Всероссийский молодежный литературный конкурс «Дайте, дайте первую удачу!»

К 100-летию со дня рождения народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова приурочен Всероссийский молодежный литературный конкурс «Дайте, дайте первую удачу!»

В региональном этапе могут принять участие школьники и студенты до 17 лет, всероссийский проводится среди взрослых до 40 лет.

Конкурс организован с целью поиска новых талантливых авторов и проходит в трёх номинациях: поэзия, проза, посвящения Давиду Кугультинову.

Отметим, к участию принимаются ранее не опубликованные произведения до 27 февраля. Подробнее с положением можно ознакомиться на официальном сайте Библиотеки им. Амур-Санана.

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