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9 февраля, 20:05
НовостиСтроительство

Около 2 миллионов квадратных метров жилья будет построено на юге России при участии «Дом РФ»

Около 2 миллионов квадратных метров жилья будет построено на юге России при участии «Дом РФ»

В этом году торги по проектам пройдут в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. Общая площадь участков составит 390 гектаров. Градостроительный потенциал - более 1,5 миллионов квадратных метров жилья смешанного типа. Об этом сообщили в региональном министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству.

Впереди - подготовка к аукционам в Краснодаре и в Элисте. Здесь планируют возвести около 25 тысяч квадратных метров. Сегодня в ЮФО среди лидеров по строительству с использованием эскроу-счетов является Калмыкия.

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