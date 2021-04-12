Завершается строительство кочевого поселения на территории экостоянки «Шатта»

Региональная общественная организация «Нутг» завершает строительство целого кочевого поселения на территории экостоянки «Шатта» в Целинном районе. Сообща трудятся над каждой юртой здесь ремесленники со всей республики и не только.

Еще пара недель и на экостоянке «Шатта» в Целинном районе появится полевая кузница. Действующая, где возможно будет создать себе настоящий меч, саблю или изящный кинжал. Эрдни Очир-Араев – в числе тех, кто может давать мастер-классы по ковке оружия.

Эрдни – руководитель клуба, который занимается историческими реконструкциями. Его участники, помимо фехтования, увлекаются еще и кузнечным, кожевенным и столярным делом. А еще до создания клуба, Эрдни Очир-Араев обратил внимание на ойратские ремесла. Он полностью изучил строение юрты. Со временем к нему присоединились единомышленники и за пределами республики. Один из них - Виталий Ясаков. Сейчас они вместе занимаются возрождением культуры ойратов, возводят хотон на экостоянке.

Идею создания клуба военно-исторической реконструкции он принял с воодушевлением.

А между тем, горн уже нагрелся до необходимых 1000 градусов по Цельсию и железный прут накален до предела. Именно в таком состоянии он податлив молоту кузнеца. Когда форма ножа после сотен ударов достигнута, осталось ослабить напряжение, чтобы сохранить эластичность изделия перед ручной обработкой. Как выяснилось, это делается в масле.

А все началось со стрельбы, с подаренного в 2012 году лука, рассказывает Эрдни.

Эрдни не только сам продолжает оттачивать мастерство, но и набрал учеников. Самому младшему – 14 лет. Цель – показать ребятам насколько важны традиции предков: их философия и культура. Уже на этой неделе начнется подготовка к открытию этнопарка. Сюда будут приезжать все больше мастеров, а также тех, кто желает закалить сталь и свой характер.