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4 мая, 19:36
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В праздничные дни в Калмыкии организовано дежурство сотрудников лесного ведомства

В праздничные дни в Калмыкии организовано дежурство сотрудников лесного ведомства

 В майские выходные с приходом тепла пожарным приходится быть всегда начеку.

Неосторожность и беспечность граждан часто приводит к степным и лесным пожарам – примерно в 90 процентах случаев. Потому министерством природных ресурсов издан приказ, в соответствии с которым на период праздников организовано дежурство сотрудников лесного ведомства.

 В совместных рейдовых мероприятиях будут принимать участие представители МЧС, МВД, казачьих обществ. Напоминаем, за нарушение правил пожарной безопасности положен административный штраф от полутора до двухсот тысяч рублей.

 

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