В праздничные дни в Калмыкии организовано дежурство сотрудников лесного ведомства

В майские выходные с приходом тепла пожарным приходится быть всегда начеку.

Неосторожность и беспечность граждан часто приводит к степным и лесным пожарам – примерно в 90 процентах случаев. Потому министерством природных ресурсов издан приказ, в соответствии с которым на период праздников организовано дежурство сотрудников лесного ведомства.

В совместных рейдовых мероприятиях будут принимать участие представители МЧС, МВД, казачьих обществ. Напоминаем, за нарушение правил пожарной безопасности положен административный штраф от полутора до двухсот тысяч рублей.