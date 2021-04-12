Глава Калмыкии Бату Хасиков принял участие в торжественном открытии Чемпионата и Первенства России по кикбоксингу в Челябинске

Как отметил Бату Хасиков в своей речи, в 1991 году в Челябинске появилась первая штаб-квартира Федерации кикбоксинга. Именно тут в эти дни проходит Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу по четырём дисциплинам – фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, поинтрфайтинг и сольные композиции.

«Федерация кикбоксинга России прошла большой путь, продолжает расти, улучшаться и преобразовываться. Сейчас у нас есть шанс раскрыть потенциал нашего вида спорта, реализовать все возможности. Этот чемпионат – большое событие для нашего спорта. Уверен, что он поспособствует популяризации кикбоксинга в России, а также станет возможностью проявить себя для многих спортсменов. Сейчас мы берём за основу всё, что было сделано ранее, чтобы раскрыть потенциал нашего вида спорта, реализовать все возможности. Впереди много задач, которые мы вместе, объединившись, должны решить», – подчеркнул Глава Калмыкии.

В своем выступлении губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что кикбоксинг в регионе постоянно поддерживается: «Приятно, что мы проводим самое масштабное соревнование, уверен, оно пройдет на самом высоком уровне. Конечно, победит сильнейший.Желаю участникам успехов во всех соревнованиях вашей карьеры. Уверен, вам понравится наш регион, понравится Челябинск».

В завершении Бату Хасиков поблагодарил организаторов Чемпионата и лично Алексея Текслера: «Руководство региона активно поддерживает спорт и, уверен, что в будущем здесь будут проходить турниры не только российского, но и международного значения».

Ранее Чемпионаты России по кикбоксингу уже состоялись в Якутске и Красноярске по дисциплинам К1 и фулл-контакт соответственно.