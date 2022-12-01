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25 февраля, 07:27
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Завершается первенство ЮФО по боксу среди девушек и юниорок от 13 до 22 лет

Завершается первенство ЮФО по боксу среди девушек и юниорок от 13 до 22 лет

Отметим, в соревнованиях принимает участие около 150 спортсменок из всех регионов Южного Федерального округа. Нас ждут 23 финальных боя двух возрастных категорий девушек.

Добавим также, что в категории 13-14 лет в финал пробились две представительницы Калмыкии – Карина Басанова и Иляна Горяева.

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