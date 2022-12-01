25 февраля, 07:50
Обильно выпавший снег, а в этом году толщина его покрова достигала 20 см, укрыл местообитания степных антилоп
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Проведённый научными сотрудниками заповедника "Черные земли" авиамониторинг показал, что сайгаки благополучно переносят многоснежье, предпочитая для пастьбы выдуваемые ветром участки степи.
Проведённый научными сотрудниками заповедника "Черные земли" авиамониторинг показал, что сайгаки благополучно переносят многоснежье, предпочитая для пастьбы выдуваемые ветром участки степи.
Ровесники мамонта хорошо подготовлены к таким погодным условиям. В отличие от домашних овец, сайгаки умеют тебеневать – разгребать передними копытами снег в поисках корма, а плотный зимний мех, с пузырьками воздуха внутри волос, отлично спасает от холодных зимних ветров.
Фото: Заповедник "Чёрные Земли"