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25 февраля, 06:31
Новости

Задачей специального государственного фонда станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации

Задачей специального государственного фонда станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации

Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации.

Отметим, идею о создании фонда выдвинул Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию.

Депутат Народного Хурала Калмыкии, участник контртеррористической операции в Чеченской Республике Очир Халгаев полностью поддержал эту инициативу.

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