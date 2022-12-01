25 февраля, 06:31
Задачей специального государственного фонда станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации
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Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации.
Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации.
Отметим, идею о создании фонда выдвинул Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию.
Депутат Народного Хурала Калмыкии, участник контртеррористической операции в Чеченской Республике Очир Халгаев полностью поддержал эту инициативу.