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17 июня, 17:25
Новости

Завершается переход получателей социальных выплат на платежную систему «Мир»

Завершается переход получателей социальных выплат на платежную систему «Мир»

Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда. Осталось две недели. В Калмыкии большинство получателей таких выплат уже перешли на карты «Мир». Этот переход не вызывает трудностей. В большинстве случаев счет получателя переводится на национальную платежную систему, а реквизиты остаются прежними.

 В соответствии с законодательством, с 1 июля этого года пенсии и иные социальные выплаты должны перечисляться на карты «Мир». Получателям выплат, использующим другие платежные системы, следует до этого времени заменить. Изменить банковские реквизиты можно на портале Госуслуг и в личном кабинете на сайте ПФР в разделе «О доставке пенсии».

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