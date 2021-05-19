В объективе камеры – хищные пернатые

Орнитологи государственного биосферного заповедника «Черные Земли» в эти дни проводят отлов и кольцевание степных орлов, филинов и курганников на территории трех районов – Яшкульского, Юстинского и Кетченеровского. Специалисты изучают глобальные миграции и вопросы сохранения хищных птиц, в том числе краснокнижных.

Главная задача - поставить пернатых на учет, прежде, чем они встанут на крыло.

Малышу-орленку чуть больше месяца. Его крылья растут не по дням, а по часам. Птенец степного хищника пока терпелив, нрав выражает только воинственным взглядом, но совсем скоро начнет клеваться и не даст взять себя на руки.

«Потому кольцевать необходимо, как можно быстрее», говорит орнитолог Государственного биосферного заповедника «Черные земли» Антон Абушин. Только так можно проследить маршрут миграции этого краснокнижного пернатого.

Обычно в выводке – один - два птенца, но бывает - до четырех. Сначала они, в буквальном смысле, белые и пушистые. С возрастом окрас становится более темным. С родителями малыши живут около двух месяцев. К этому времени они уже начинают летать. Вот и в этом гнезде - два маленьких орленка. Им около 45 дней. Вес - чуть больше двух с половиной килограммов. Пока шла процедура кольцевания, их мама летала рядом.

Кольцевание пернатых позволяет орнитологам отслеживать пути их миграции и ареалы распространения. На лапку птицы надевается кольцо со специальным кодом, а также наименованием сайта. После этого, в базу данных вносятся сведения о виде, весе и возрасте птицы.

С собой у орнитологов - более ста алюминиевых колец. Своеобразные цветные паспорта на территории заказника получат степные орлы, филины и курганники. Прописка для хищных пернатых - дело важное. В последние несколько лет наблюдается сокращение их видов в регионе. И не всегда из-за степных пожаров, засухи и нашествия мошкары, которая, в буквальном смысле, в жару съедает глаза птенцов, ослепляя их, говорит орнитолог с 30-летним стажем Геннадий Эрдненов. Зачастую, причиной гибели краснокнижных пернатых, особенно молодых особей, становятся и высоковольтные линии электропередачи.

Степной орел - птица высокого полета. Порой, чтобы добраться до гнезда, нужно иметь сноровку электрика, смеется 16-летняя Полина Герасимова. Орнитологией школьница занимается уже больше 5 лет. Она приехала из Москвы не только, чтобы помочь специалистам, но и набраться опыта в проведении кольцевания пернатых.

За время кольцевания было отмечено 27 гнезд степного орла. С птенцами оказалось всего пять. По словам орнитологов, из -за засухи в степи сократилось количество пресмыкающихся, сусликов и других мелких грызунов. А это - их главная пища. Мечение нужно и для того, чтобы любому человеку была доступна информация, в случае обнаружения раненой или больной птицы. Зайдя на сайт изучения и охраны пернатых хищников, нужно просто ввести номер на кольце и передать данные орнитологам. Таким способом уже были спасены несколько краснокнижных особей.