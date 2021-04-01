19 апреля, 18:32
Затяжные дожди не дают аграриям завершить сев ранних яровых культур
Обильные осадки не позволяет выйти в поле. Так, в Приютненском районе, посеяно на сегодня всего 400 гектаров площади. Еще 500 гектаров предстоит занять яровым ячменем. Влага в почве есть, чтобы получить дружные всходы. Не сравнить с прошлогодним сезоном, когда полевые работы проводились в условиях ее дефицита, говорят растениеводы.
Что касается озимых, то последствия засухи, всё же, отразились на состоянии ростков. Осенью пшеница не взошла. Но, благодаря снежному февралю, надежды на будущий урожай крепнут.
Смотрите наши видео на YouTube!