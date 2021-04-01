Затяжные дожди не дают аграриям завершить сев ранних яровых культур

Обильные осадки не позволяет выйти в поле. Так, в Приютненском районе, посеяно на сегодня всего 400 гектаров площади. Еще 500 гектаров предстоит занять яровым ячменем. Влага в почве есть, чтобы получить дружные всходы. Не сравнить с прошлогодним сезоном, когда полевые работы проводились в условиях ее дефицита, говорят растениеводы.

Что касается озимых, то последствия засухи, всё же, отразились на состоянии ростков. Осенью пшеница не взошла. Но, благодаря снежному февралю, надежды на будущий урожай крепнут.