«Лидерами не рождаются, пора стать одним из них»

Так красноречиво звучит девиз конкурса «Лидеры России». Благодаря ему, уже четвертый год всем желающим предоставляется шанс проявить свои управленческие качества, обрести новые знакомства, пройти школу бизнеса. Это флагманский проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки на участие могут подавать граждане нашей страны и других государств от 18 до 55 лет с опытом работы в качестве управленцев не менее двух лет.

Примером может стать Андрей Чиджиев. В прошлом год, по итогам конкурса, он стал одним из суперфиналистов, а затем вошел в состав Правительства Калмыкии.

Ныне Чиджиев является советником Главы Республики. Сегодня на брифинге, посвященном старту приема заявок, он поделился опытом и перечислил направления конкурса 2021 года.