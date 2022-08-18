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8 сентября, 20:46
НовостиСтроительство

Застройщик дома 92 «А» по улице Клыкова признан банкротом

Застройщик дома 92 «А» по улице Клыкова признан банкротом

Об этом сообщил сегодня Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии Антон Рубанов. Он также добавил, что уже в понедельник проведет встречу с конкурсным управляющим - будут обсуждаться дальнейшие шаги по восстановлению прав дольщиков дома через Фонд развития территорий.

Фото из телеграм-канала Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии Антона Рубанова.

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