Застройщик дома 92 «А» по улице Клыкова признан банкротом

Об этом сообщил сегодня Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии Антон Рубанов. Он также добавил, что уже в понедельник проведет встречу с конкурсным управляющим - будут обсуждаться дальнейшие шаги по восстановлению прав дольщиков дома через Фонд развития территорий.



Фото из телеграм-канала Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии Антона Рубанова.