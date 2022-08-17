Неравнодушные жители Элисты обсудили с Главой Администрации волнующие их вопросы

Встреча прошла на улице Манцин Кец. На ней также присутствовали депутаты ЭГС Максим Сорокин и Олег Пюрбеев. Говорили о том, что было сделано руководством столичной Администрации при поддержке Главы Калмыкии и Правительства РК за последние три года в Элисте и Южном районе.



В частности, на улице Манцин Кец завершены работы по водоснабжению в рамках Индивидуальной программы развития. Сейчас идет прокладка газопровода.



"В настоящее продолжаем работать над обеспечением во всем Южном районе стабильного энергоснабжения" - отметил глава Администрации.



Фото из телеграм-канала Главы Администрации г. Элисты Шафрана Тепшинова.